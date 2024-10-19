"Suna Kan Keman Günleri" Başladı: 1 Hafta Sürecek

Başkentte bir hafta boyunca birçok konserin düzenleneceği "Suna Kan Keman Günleri" başladı.

Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği, Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin açılış konseri, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserden önce konuşan ADK-DER Başkanı Arzu Sugüneş, ilk kez düzenledikleri etkinlikte sanatseverlerle bir araya gelerek getirdiği mutluluğu dile getirdi.

2017 ve 2022'de 2 kez düzenlenen Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nı düzenlediklerini aktaran Sugüneş, yarışmaların günümüzde bugüne kadar pek çok genç keman sanatçısının yolunu aydınlattığını belirtti.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay da Suna Kan'ı hayattayken tanımanın ve bugün bu etkinlik yaşamanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.

Sanatçının ekonomisinin bu tarz etkinlikleriyle yeşerdiğini ve yeşermeye devam ettiğini söyleyen Alpay, "Tarihe baktığınızda bu kadar eski zamanda Atatürk'ün vizyonuyla büyümüş çocuklar dünyada Türk kadınını oynamış, çoğunlukla klasik müzik gibi bizlerden pek beklenmeyen bir alanda. dolayısıyla kendisini sevgi, minnet ve özlemle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından konser açılış şefi Burak Tüzün'ün yönettiği ADK-DER Oda Orkestrası, WA Mozart'ın "Küçük Bir Gece Müziği"ni sanatseverlere sunarken, genç keman sanatçısı Ece Namlı da Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" keman konçertosunu seslendirdi.

"Suna Kan Keman Günleri" 26 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA