Edirne'de tarım arazilerindeki tiny house'lar kaldırılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, tarım arazilerine izinsiz olarak kurulan "tiny house"lar (küçük evler) İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaldırılmaya devam ediyor.

Edirne'de tarım arazilerindeki tiny house'lar kaldırılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde 19 dönüm tarım arazisi üzerine kurulu 30 tiny housenin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Arazi sahipleri, tiny house'ların yerinden kaldırılmasına karşı çıktı ve araçlarını da çekmeyi reddetti.

Alandaki "tiny house"ların mobil olmadıkları, elektrik, su ve tuvalet bağlantılarının yapılarak "yapı" haline getirildiği görüldü.

Ekipler, yan tarladan iş makineleri ile açtıkları yoldan araziye girerek tiny house'ları vinç yardımıyla yerinden alarak tırlara yükledi. Tiny house'lar, sahiplerinin teslim alması için Koruklu köyünde belirlenen bir alana götürüldü. Bölgedeki izinsiz yapıları kaldırma çalışmalarının süreceği belirtildi.

GEÇEN HAFTA BİR KISMI KALDIRILMIŞTI

Son günlerde Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda tarımsal nitelik bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine Edirne Valiliği hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirmişti.

Edirne İdare Mahkemesi, "tiny house"ların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığına karar vererek yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

Geçen hafta bu yapılardan bir kısmı sahipleri bir kısmı da İl Özel İdaresince kaldırılmış, yapıları kaldırma taahhütü veren tiny house sahiplerine süre tanınırken il merkezi ve ilçelerdeki çiftçi kuruluşları da Valiliğin kararını desteklediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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