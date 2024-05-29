İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik bilgi içeren dijitaller ve ifadeler veren gizli tanık 'Garson'dan elde edilen bilgilerle yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İzmir İl Emniyet Müdürlüğünde aktif görevde 6 polis olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada emniyetteki mahrem yapılanmaya ilişkin yeni bilgiler veren gizli tanık Garson’dan ele geçirilen dijital materyaller üzerine yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Haklarında örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, Emniyet Mahrem İmamları ile irtibatı ve Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edilen; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan 6'sı polis 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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