Burdur'daki diyaliz faciasından ilk acı haber geldi

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören 33 hasta, fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve durumu ağır olan 14 hasta entübe edilmişti. Diyaliz faciasının ardından ilk acı haber bugün geldi.

Burdur'daki diyaliz faciasından ilk acı haber geldi

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören 33 hasta, fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve durumu ağır olan 14 hasta entübe edilmişti. Diyaliz faciasının ardından ilk acı haber bugün geldi.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayın ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mehmet Demir (33) kurtarılamadı.

32 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Antalya ve diğer illerdeki 3'ü entübe durumdaki 32 hastanın tedavisi sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

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