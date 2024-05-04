Edirne'de baharın habercisi Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı.

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Edirne'de baharın habercisi Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar, bu yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde değil, bir gün önce başladı. Sarayiçi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde dans gösterileri, ritim grubu ve Roman müzik topluluğu performans sergiledi.

Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla renkli bir atmosfer oluştu. Katılımcılardan Pelin Efendioğlu, şenlikleri eğlenceli bulduğunu belirtirken, ilk defa katıldığını ve Kakava ateşinin yarın yakılacağını söyledi. İstanbul'dan gelen Onur Korman da şenliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

ATEŞ YARIN YANACAK

Etkinlikler ikinci gün de Sarayiçi'nde devam edecek.

Protokol üyeleri, kortej eşliğinde 15.30'da kutlama alanına gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak.

6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek.

Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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