Kış geri döndü: Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nda nisanda kar etkili oldu.

Kış geri döndü: Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Yurt genelinde etkili olan sağanak, gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgar Bolu'nun yüksek kesimlerinde farklı hissedildi. Merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde gece başlayan kar, gün içinde de devam etti.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında ise şiddetli yağış etkili oldu.

Kaynak: AA

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