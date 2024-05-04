Kış geri döndü: Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Yurt genelinde etkili olan sağanak, gök gürültülü sağanak ve şiddetli rüzgar Bolu'nun yüksek kesimlerinde farklı hissedildi. Merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde gece başlayan kar, gün içinde de devam etti.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında ise şiddetli yağış etkili oldu.

Kaynak: AA