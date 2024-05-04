Adana ve Mersin'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana ve Mersin'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Şehir merkezinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilin üzerine apartman terasından güneş enerjisi düştü. Olayda yaralanan olmazken, araç hasar aldı.

Feke ilçesinde ise sağanak sebebiyle Paşalı Mahallesi'ndeki dere taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki ekili araziler zarar gördü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kozan ilçesinde de yağış sebebiyle Dağılcak Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Kaynak: AA