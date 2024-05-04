Adana ve Mersin'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana ve Mersin'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Adana ve Mersin'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana ve Mersin'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu. Şehir merkezinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilin üzerine apartman terasından güneş enerjisi düştü. Olayda yaralanan olmazken, araç hasar aldı.

Feke ilçesinde ise sağanak sebebiyle Paşalı Mahallesi'ndeki dere taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki ekili araziler zarar gördü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kozan ilçesinde de yağış sebebiyle Dağılcak Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Kaynak: AA

Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü
Kaza yapan araca ve yardım etmek için duran iki araca başka bir araç çarptı: 3 ölü, 3 yaralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu
Aşkta şanslı olan 3 burç! Aradıkları aşkı çok daha kolay bulup mutlu oluyorlar Aşkta şanslı olan 3 burç! Aradıkları aşkı çok daha kolay bulup mutlu oluyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Çok fena geliyor
Uzmanı açıkladı, tek tek sıraladı: Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike! Memur ve emekli maaşlarında büyük tehlike!
Nefesler tutuldu: Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor!
Galatasaray'da istifa! Galatasaray'da istifa!
Nisan ayında 445 kilogram uyuşturucu yakalandı Nisan ayında 445 kilogram uyuşturucu yakalandı