Kaza yapan araca ve yardım etmek için duran iki araca başka bir araç çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kaza yapan araca ve yardım etmek için duran park halindeki iki araca ve yayalara başka bir araç çarptı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza yapan araca ve yardım etmek için duran iki araca başka bir araç çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Porsuk idaresindeki otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Otoyolda seyir halindeki iki araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, kaza yapan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu. Bu sırada, Ercan S. idaresindeki araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.

Feci kazada Kadir Kahraman (69), Ayfer Kahraman (56) ve Murat Alak (47) hayatını kaybetti, Mehmet Porsuk, Nizamettin E. (37) ve Ercan S. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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