Denizli'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Denizli'de seyir halindeki otomobil motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alevler içinde kaldı. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Denizli'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde 2292 Sokakta Ferdi Adam, 20 DY 242 plakalı Fiat marka otomobilini bakımdan aldı. Seyir halindeyken otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Araçtan inen Adam'ın yardımına çevredeki esnaf koştu. Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaşananları anlatan Ferdi Adam aracını bakımdan yeni çıkarttığını belirterek, "Sanayiden çıktım ardından arabadan ses gelmesi ile alev yükseldi. Benzin hortumlarını falan yeni değiştirdim. Motor kısmından alev yükselince hızlıca arabadan indim. Çevredeki esnaf yangın tüpleri ile yardımcı oldu. Tam olarak neden kaynaklandı anlayamadım. LPG de kapalıydı. Şükür canıma değil mala geldi" dedi.

Sanayideki Araç Küle DöndüSanayideki Araç Küle DöndüYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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