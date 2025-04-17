Alacak-Verecek Nedeniyle Yazıhaneyi Kundakladılar

Burdur'da prefabrik yazıhanede yangın çıktı. Yangının alacak-verecek meselesinin neden olduğu kundaklama girişimiyle çıktığı öğrenildi. 2 şüpheli tutuklandıç

Alacak-Verecek Nedeniyle Yazıhaneyi Kundakladılar

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki bir tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahattin Ç. ait iş yerinde bulunan iki bölmeli prefabrik yazıhanede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucu yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Bekir Ş. (36) ve Remzi K (33) isimli şahısların Konya'dan 63 KP 123 plakalı Audi marka araçla gelerek iş yerini kundakladıkları tespit edildi.

Şüpheliler, olay sonrası kaçtıkları Isparta'nın Gelendost ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bucak'a getirilen şüpheliler hakkında "İş yeri kundaklama" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Ş. ve Remzi K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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