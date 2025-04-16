Sanayideki Araç Küle Döndü

Ağrı’da tamire götürüldüğü Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi’nde kaynak yapılan çekici alev aldı. Çıkan yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi.

Sanayideki Araç Küle Döndü

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Vali Kutlu Aktaş Sanayi Sitesi’ne tamire götürülen çekici, kaynak işlemi esnasında kıvılcımların etkisiyle tutuştu. Sanayi sitesindeki esnaf ve çevredekiler, yangın tüpleriyle araçta çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

Esnafın müdahalesi yetersiz kalırken, araç kısa süre içerisinde kullanılamaz hale geldi. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale nedeniyle yangın araçla sınırlı kalırken, yangının çevre dükkanlara sıçramasının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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