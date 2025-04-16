Tekirdağ’da Motosiklet İle Minibüs Çarpıştı, 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile minibüs çarpıştı Kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da Motosiklet İle Minibüs Çarpıştı, 1 Yaralı

Öğle saatlerinde yaşanan kazada, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde M.E. idaresindeki motosiklet ile Ö.U. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli yere savrularak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Trafik kazası
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
Yoldan Çıkan Otobüste Şoför Mahsur Kaldı Yoldan Çıkan Otobüste Şoför Mahsur Kaldı
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Depremzedelere Şafak Vakti Kepçelerle 'Kamulaştırma' Baskını Depremzedelere Şafak Vakti 'Kamulaştırma' Baskını
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan Değişti! Yeni Tablo Netleşti, İşte Kalem Kalem Maaş Hesabı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti