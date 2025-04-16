Depremzedelere Şafak Vakti Kepçelerle 'Kamulaştırma' Baskını

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık mahallesinde TOKİ tarafından yapılacak toplu konutlar için, vatandaşların bahçe ve tarım arazileri kamulaştırılmıştı. Vatandaşlar uzun süredir bu karardan geri dönülmesi için mücadele ederken sabah erken saatlerde kamulaştırılan alanlara iç makineleri kolluk kuvvetleri eşliğinde girerek bölgedeki ağaçları sökmeye başladı.

KAMULAŞTIRILAN ARAZİLERE KEPÇELER GİRDİ, AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Durumu haber alan vatandaşlar bölgeye gelerek iş makinalarını durdurmak için yollara yatarken; vatandaşlara jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasından fenalaşan vatandaşlar hastanelere kaldırılırken bölgedeki kepçelerin çalışması sürüyor.

'BİR KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ'

Samandağ TİP Belediye Meclis Üyesi Ferit Diker, bu sabah yaşananları Nefes'ten Buse Çelebi'ye anlattı.

Kamulaştırılan alanların insanların geçim kaynağı olduğunu ve ürünlerini dahi toplamaya fırsat verilmeden kepçelerle araziye girildiğini belirten Diker, İsa Düzel adlı bir vatandaşın da kalp krizi geçirdiğini ifade etti.

İnsanların her şeyini kaybettiğini ifade eden Diker, 10 metre yukarıda arazi olduğunu, neden söz konusu inşaatın neden oraya yapılmadığını da sordu.

'21 NİSAN'DA DAVA VARDI'

Diğer üç mahallenin de aynı kesimlere maruz kalacağını belirten Diker, vatandaşlara 5 ay önce iki ayrı mesajla durumun bildirildiğini; 21 Nisan'da Mağaracık Mahallesi'nin kamulaştırmayla ilgili olarak davasının görüleceğini de hatırlattı.

‘DÖRT MAHALLE MAĞDUR DURUMDA’

Yaşanan olayla ilgili gazetecilere konuşan Çağla Cemali, beş aydır kamulaştırmaya karşı mücadele ettiklerini, kamulaştırma kararı sonrası Vakıflıköy, Hıdırbey, Kurtderesi ve Mağaracık mahallelerinin mağdur durumda olduğunu dile getirdi.

‘GECESİNDE ŞİRKET ARAZİYE GİRDİ’

Yüzlerce dönümlük zeytin arazisine el konulduğunu belirten Cemali, dün bir grup arkadaşlarını TBMM’ye hem milletvekilleri hem de bakanlarla görüşmek üzere gönderdiklerini; gecesinde ise şirketin araziye girerek ağaç sökümüne başladığını ifade etti.

‘JANDARMA ŞİRKETİ KORUDU’

Jandarma ekiplerinin şirketi koruduğunu dile getiren Cemali, insanlara saldırı olduğunu; hastaneye kaldırılan arkadaşlarının olduğunu söylerken tüm arazilere bir anda girildiğini, jandarma ekiplerinin birkaç kişi arazide sıkıştırarak çembere aldığını söyledi.

Cemali, Antakya’nın tamamında yapılan yağma ve ranta karşı depremzedelerin direnmeyi sürdürdüğüne de dikkat çekti.

Kaynak: Nefes