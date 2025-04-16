Tokat'ta 10 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 20 Gözaltı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta 10 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 20 Gözaltı

Tokat’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 bin adet sentetik ecza hap, 160 gram sentetik kannabinoid, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tokat'ta 10 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi, 20 Gözaltı - Resim : 1

Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E.M.,B.A.,B.K.,E.E.,H.Ö.,B.İ.,A.R.C. ve B.B.D. Tokat Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

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