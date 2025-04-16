Kaçak Yapılara Belediye Engeli

Nilüfer Belediyesi, ilçenin Yaylacık Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen 1 konutu tamamen yıkarken, 3 ayrı fabrikada ise kısmı yıkım gerçekleştirdi.

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Kaçak Yapılara Belediye Engeli

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılara yönelik uygulamalarına devam ediyor. Özellikle kentin kırsal bölgelerinde inşa edilen kaçak yapılara yönelik denetimlerini sıklaştıran Nilüfer Belediyesi, son olarak Yaylacık Mahallesi’nde belirlenen kaçak yapıların yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, bin metrekarelik alana kurulu olan bölgede bir yıkım gerçekleştirdi. Burada kaçak olarak inşa edilen bir konut tamamen yıkılırken, aynı bölgede yer alan üç fabrikada ise kısmi yıkım yapıldı.

Yıkım işlemleri esnasında ise zabıta ve çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri kısmı yıkım yaptıkları fabrikaların boşaltılması için tutanak tutarak 10 günlük mühlet verdi.

Kaynak: İHA

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