İki Katlı Ev Çıkan Yangında Küle Döndü

Yangın, gece saatlerinde Doğantaş Mahallesi Somaklı Mevkinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ramazan Doğuş'a ait iki katlı evin bacasında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçları bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan kimse olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini için başlatılan incelema sürüyor.

Kaynak: İHA