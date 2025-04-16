Yoldan Çıkan Otobüste Şoför Mahsur Kaldı

Çanakkale'de özel halk otobüsü kazaya karışarak yoldan çıktı. Kazanın ardından 20 yolcu otobüsten tahliye edilirken, şoför araçta mahsur kaldı.

Yoldan Çıkan Otobüste Şoför Mahsur Kaldı

Kaza saat 14.00 sıralarında yaşandı. Hüseyin Baştimur kontrolündeki 17 H 0059 plakalı özel halk otobüsü yoldan çıktı.

İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 20 yolcunun yer aldığı otobüsteki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

Yolcular çevredekiler ve olay yerine gelen ekipler tarafından otobüsten tahliye edilirken şoför Hüseyin Baştimur mahsur kaldı. Yara almayan şoför Baştimur, olay yerine gelen vinç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkarıldı.

Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Çanakkale Trafik kazası
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