Iğdır'da 4 Bin 51 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır'da yapılan operasyonda 4 bin 51 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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Iğdır'da 4 Bin 51 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Iğdır genelinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede iki ayrı işyerinde gerçekleştirilen adli arama neticesinde 4 bin 51 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 4 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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