Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Denetim! Yolcudan Uyuşturucu Çıktı

Gaziantep'te uyuşturucuya yönelik trafik denetiminde bir yolcu otobüsündeki şahsın çantasından 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Denetim! Yolcudan Uyuşturucu Çıktı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yolcu otobüsünde seyahat eden H.B. isimli yabancı uyruklu şahsa ait çantaya narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine çantada arama yapıldı.

TUTUKLANDI

Aramalar sonucunda çanta içerisinde gizlenmiş vaziyette 357 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli H.B., tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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