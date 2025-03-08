Denizli’de Karaçam Ağaçlarında Kuruma Tehlikesi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi uzmanlarıyla birlikte Göveçlik bölgesinde zarar gören ağaçları yerinde inceleyerek durum değerlendirmesi yaptı. İncelemelerde, ilk bulgular iklim değişikliği ve kuraklığın ağaçların zayıf düşmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Kuruyan ağaçların hastalıklara karşı daha savunmasız hale geldiğini belirten uzmanlar, patojen mikroorganizmaların etkisini tespit etmek amacıyla örnekler topladı. Laboratuvar sonuçları doğrultusunda, eğer ağaçlarda hastalığa yol açan mikroorganizmalar tespit edilirse, uygun mücadele yöntemleri belirlenecek.

Kaynak: İHA