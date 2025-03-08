Denizli’de Karaçam Ağaçlarında Kuruma Tehlikesi
Denizli’nin Göveçlik bölgesinde karaçam ağaçlarında görülen kuruma ve solgunluk belirtileri üzerine uzman ekipler inceleme başlattı. Kuraklık ve olası hastalık faktörleri göz önünde bulundurularak ağaçlardan alınan örnekler laboratuvar ortamında detaylı analizlere tabi tutulacak.
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi uzmanlarıyla birlikte Göveçlik bölgesinde zarar gören ağaçları yerinde inceleyerek durum değerlendirmesi yaptı. İncelemelerde, ilk bulgular iklim değişikliği ve kuraklığın ağaçların zayıf düşmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.
Kuruyan ağaçların hastalıklara karşı daha savunmasız hale geldiğini belirten uzmanlar, patojen mikroorganizmaların etkisini tespit etmek amacıyla örnekler topladı. Laboratuvar sonuçları doğrultusunda, eğer ağaçlarda hastalığa yol açan mikroorganizmalar tespit edilirse, uygun mücadele yöntemleri belirlenecek.
Kaynak: İHA
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