Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’ndan Anlamlı Kadınlar Günü Kutlaması

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’ndan Anlamlı Kadınlar Günü Kutlaması

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların, ailenin temel direği olduğunu belirten Tuğgeneral Yanık, “Hayatımıza anlam katan, sevgileriyle dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadın, annedir; topluma değerli bireyler kazandırır. Kadın, eştir; hayatın sorumluluklarını paylaşarak güçlü bir dayanışma oluşturur. Kadın, kardeştir, evlattır; sevgiyi ve masumiyeti temsil eder.” ifadelerini kullandı.

Yanık, mesajında özellikle şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm kadınların emeklerine vurgu yaparak, “Sevgi ve şefkatleriyle toplumu şekillendiren, üreten, eğiten ve fedakârlığın en büyük örneği olan tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

Kaynak: İHA

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Erzincan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
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