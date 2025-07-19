Çivril’de Fırtına Faciası: Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi

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Denizli’nin Çivril ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, doğa ve mülk üzerinde hasara yol açtı. Ahmetçik Mesireliği’nde bulunan Şehit Kağan Kandemir Spor Tesisleri’nde, 19 Temmuz 2025 günü saat 19.30 sıralarında, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bir ağaç, fırtınanın etkisiyle kökünden sökülerek park halindeki 34 CIE 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Olayda, otomobilin kaput ve tavan kısmında ciddi maddi hasar meydana geldi. Aracın, hazırlık maçı için Çivril’e gelen Altınordu futbol takımı ekibinden bir görevliye ait olduğu öğrenildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaç vinç yardımıyla otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Yetkililer, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların sağanak yağış ve fırtınayla normale dönmeye başladığını, ancak şiddetli rüzgarların bölgede benzer olaylara yol açabileceğini belirtti. Vatandaşlardan, fırtınalı havalarda açık alanlarda dikkatli olmaları ve araçlarını güvenli yerlere park etmeleri istendi.

Kaynak: İHA