Özgür Özel’den Gözyaşları İçinde ‘Gülşah Durbay’ Açıklaması: ‘Artık Bir Şey Olacaksa Bana Olsun’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)( Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat ettiği Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Durbay ailesine baş sağlığı dileyen Özel, kapıda bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Özel, açıklamasında, "Arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Yani uzunca bir süredir takip ediyorsunuz. Umudumuzu paylaşıyorsunuz. Bugün acımızı paylaşıyorsunuz. Durbay Ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, 6 ayda 2 evladının kaybıyla sınanıyor. Ben kardeşimin ve şimdi bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır, ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay, burada çocuk yaşından beri koşturan, birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun büyük, yani onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu. Bu ilçenin belediye başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

'YALVARIYORUM, DAHA OLACAKSA BENİM CANIMI ALSIN'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını hatırlatan Özrl, şunşarı söyledi: "Aynı Ferdi'nin bu ile Büyükşehir Belediye başkanı olması gibi. Ferdi'nin hikayesi 1,5 yıl sürdü. Gülşah'ın o güzel hikayesi 2 yıl sürdü. Yani bilmiyorum bu nasıl bir acı, bu nasıl bir sınav, nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bütün Manisa'nın başı sağ olsun. Ailesi yani partimizin, Manisa'nın başı sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Bu kadar pırıl pırıl, gencecik, hani yaşasa bu şehre yani inanılmaz bir sevgiyle bağlı bir insan. Maalesef kaybettik. Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim. Çok üzgünüz. Yarın 6 ay sonra bir veda daha yapacağız. Sonrası ne olacak bilmiyorum, bilmiyorum. Bundan sonra yani bu kadar büyük bir acı bir daha yaşayacaksam benim başıma bir şey gelsin. Daha bir evladımızı almasın Allah'ım yani dayanacak, sabredecek bir tarafım kalmadı. Ne derdimiz varmış, ne vebalimiz varmış, neyi çekiyormuşuz bilmiyorum. Bundan sonra bir daha böyle bir büyük acı yaşanacaksa benim üzerinden yaşansın. Çok çok rica ediyorum, yalvarıyorum. Daha olacaksa benim canımı alsın, daha sevdiğimin birinin canını almasın."

Kaynak: DHA