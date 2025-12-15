Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar ve Tipi Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi ile birlikte Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak görülürken, iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yer yer etkili kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği öngörülüyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği bildiriliyor.

Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Akdeniz’in iç kesimlerinde ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Akdeniz’in iç bölgelerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) oluşturabileceği olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi