Dışişleri'nden 'Avustralya' Açıklaması: 'Terör Saldırısını Kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'daki terör saldırısına yönelik, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Sydney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını kınadıklarına dair bir açıklama yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avustralya'nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ayrıca açıklamada "Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz" mesajı da verildi.

Kaynak: DHA

