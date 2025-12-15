Kabine Bugün Beştepe’de Toplanıyor: Gündem Yoğun, İç ve Dış Gelişmeler Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantıda iç ve dış gelişmeler geniş bir gündemle ele alınacak.

KARADENİZ’DE SAVAŞIN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşın Karadeniz’e yansımaları yer alıyor. Ticari gemilerin güvenliği, enerji sevkiyatı ve deniz ulaşımında oluşan riskler ayrıntılı şekilde masaya yatırılacak. Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar doğrultusunda izlediği denge politikası ile bölgesel istikrara yönelik adımları da toplantıda değerlendirilecek.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ MASADA

Toplantının bir diğer önemli başlığı, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar olacak. TBMM’de kurulan ve rapor aşamasına gelen komisyonun son durumu hakkında Kabine üyelerine bilgi sunulacak.

Kabinede Suriye’deki son gelişmeler de kapsamlı biçimde ele alınacak. Terör örgütü SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyon süreci, bölgede artan hareketlilik ve bu gelişmelerin Türkiye’nin sınır güvenliğine etkileri detaylı şekilde istişare edilecek.

FİLİSTİN VE SUDAN’DAKİ İNSANİ KRİZLER

Toplantıda ayrıca Filistin ve Sudan’da devam eden insani krizler gündeme gelecek. Türkiye’nin bölgelere yönelik diplomatik ve insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

EKONOMİ VE ÜCRET DÜZENLEMELERİ GÖRÜŞÜLECEK

Kabinenin ekonomik gündeminde güncel veriler öne çıkıyor. Asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama ile kamu yöneticilerine 30 bin liralık artışı öngören ancak daha sonra geri çekilen düzenleme de toplantının başlıkları arasında yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi