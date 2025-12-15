Dev Bankalar Açıkladı: Altın Fiyatları 2026'da Kasıp Kavuracak

Fed’in 2025'in son faiz kararının açıklamasının ardından yükselişe geçen altın yeniden gözleri üzerine çekti. Dev bankalar da 2026 yılına yönelik altın fiyatları tahminlerini paylaştı.

Uzun süredir küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyreden altın, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararını açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçti. Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirip yüzde 3,75–3,50 aralığına çekince altın fiyatları hareketlendi.

Diğer yandan Fed'in 45 milyon euroluk hazine bonosu alacağını da açıklaması dolar tarafında baskı oluşturacağı beklentisini yarattı. Son gelişmeler sebebiyle altın gibi değerli metallerde yükseliş öngörülürken, dolarda ise düşüşlerin hızlanacağı bekleniyor.

2026 YILINA YÖNELİK ALTIN BEKLENTİLERİ

2025 yılında birçok kez rekor kıran ons altın geçtiğimiz haftayı 4 bin 287 dolardan tamamlarken, en yüksek seviyesi 4 bin 381 dolar olmuştu. Bu gelişmeler ışığında, dünyanın önde gelen bankaları da 2026 yılında altın fiyatlarının nasıl olacağına ilişkin tahminlerini açıkladı.

DEUTSCHE BANK
4 bin 450 dolar

BANK OF AMERICA
5 bin dolar

GOLDMAN SACHS
4 bin 900 dolar

MORGAN STANLEY
4 bin 500 dolar

UBS
4 bin 500 dolar

JPMORGAN
5 bin dolar

