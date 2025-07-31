Cenazeye Gidiyorlardı, Ölüme Gittiler! Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda cenazeye giden ailenin aracı şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Cenazeye Gidiyorlardı, Ölüme Gittiler! Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Irmak köyü mevkiinde 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, cenaze törenine katılmak için Tokat’tan Ankara’ya giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Kasman’ın (80) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan F.G. (61) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü İ.G.’nin ise kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Mustafa Kasman’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Büyük çapta hasar gören araç, çekiciyle otoparka götürüldü. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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