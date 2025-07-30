Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kişi Tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirilirken, bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı, 1 Kişi Tutuklandı
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Sapanca ilçesinde 52 yaşındaki M.E.’nin ikametinde yapılan aramada 38 kök kenevir, 30 gram kubar esrar, bir iklimlendirme düzeneği ve 41 adet sentetik hap bulundu. Aynı gün Pamukova ilçesinde 69 yaşındaki M.Ö.’ye ait bahçede gerçekleştirilen aramada ise 11 kök kenevir ve kurumaya bırakılmış 118,75 gram kenevir ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, ayrıca İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine 43 yaşındaki R.A.’nın aracını Sapanca’da durdurdu. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 60 gram kokain ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. R.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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