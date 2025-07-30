Kocaeli Sahillerinde 167 Can Kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonu boyunca sahillerdeki görevini başarıyla sürdürüyor. 15 Haziran’da göreve başlayan ekipler, sadece 21-27 Temmuz tarihleri arasında 167 kişinin boğulmasını önledi.

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Kocaeli Sahillerinde 167 Can Kurtarıldı
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Cankurtaranlar, Kocaeli’nin farklı plajlarında gerçekleştirdikleri müdahalelerle olası faciaların önüne geçti. Bir haftalık süreçte Cebeci’de 69, Kumcağız’da 54, Darıca’da 11, Bayramoğlu’nda 9, Kerpe’de 6, Sarısu’da 4, Bağırganlı’da 5, Kovanağzı’nda 3, Seyrek’te 3, Miço Kadınlar Plajı’nda 2 ve Ereğli Kumyalı’da 1 kişiye müdahalede bulunuldu.

Ayrıca boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların yanı sıra, çeşitli sağlık sorunları yaşayan 26 kişiye de ambulans ekipleri aracılığıyla ilk yardım desteği sağlandı.

KOSKEM ekipleri, yaz boyunca Kocaeli sahillerinde vatandaşların güvenliği için 7/24 görev yapmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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