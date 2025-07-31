Malatya Darende'de Ot Yangını

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Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi’nde 31 Temmuz 2025 akşamı, henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede yayılan yangın, çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar olup olmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA