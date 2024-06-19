Çanakkale Valiliğinden önemli duyuru: Biçer döver ve balya bağlama işlerine kısıtlama

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün 16.00 sularında başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çalışması devam ederken Çanakkale Valiliği’nden hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğine dair yazılı açıklama geldi.

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Çanakkale Valiliği ise yaptığı açıklamada hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşpayların sökülerek balya makinalarının kullanılmasına, 23.06.2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19 - 22 Haziran tarihlerinde sabah saat 06.00 başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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