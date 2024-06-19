Çanakkale'deki orman yangını: 575 hektar alan yangından etkilendi

Çanakkale'de yaklaşık 14 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak başlayan yangına müdahale, gün doğumuyla birlikte helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı. Yangına, havadan ve karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAKAN YUMAKLI: 575 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bölgede açıklama yaptı. Yumaklı, 73 arazöz, iş makinaları, bir gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle toplam 290 araç ve 970 personelle yangın söndürme çalışmalarının gece boyunca sürdüğünü kaydetti. Yumaklı, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm" dedi.

"SORUNLU TEK BİR ALAN KALDI"

Bakan Yumaklı, saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterin de müdahale ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sorunlu tek bir alan kaldı, şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı. Ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındı haberini vereceğimizi umuyoruz.

Gece 02.30 civarında Gelibolu Değirmendüzü köyünden bir yangın haberi aldık. Oldukça ciddi bir alanda ve çok şiddetli bir rüzgarla birlikte başlayan bu yangın için maalesef güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. Ancak oraya da çok yoğun bir müdahale ile iki saat içerisinde yangın da kısmen kontrol altına alınmıştı, an itibarıyla orada da herhangi bir sorun olmadığını ve yangın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum."

"BOĞAZ TRAFİĞİNE DAİR YASAK DEVAM EDECEK"

Yangın dün başladığında boğaz trafiğiğinin kuzey-güney yönü olarak tek taraflı trafiğe kapatıldığını anlatan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek. İçinde bulunduğumuz tarihi yarımadanın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmamasıyla alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere alan başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Kontrol altına alındı kararıyla birlikte de köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler.

"SAAT 11.00'DEN SONRA HASAT İÇİN İZİN VERİLMEYECEK"

Önümüzdeki beş gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin beş derece üzerinde olacağı tahmini sebebiyle hasat için çiftçilerimizin saat 11.00'e kadar işlemlerini yapmaları, ondan sonrasına izin verilmeyeceği konusunda kendilerine bildirim yapıldı. Bugün de tekraren iletilecek. Dün saat 18.30 itibarıyla Uşak'ta da bir yangın çıktığını söylemiştim. Kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

"YASAKLI OLAN ORMAN ALANLARINA HİÇBİR ŞEKİLDE GİRİLMEYİP ATEŞ YAKILMAMASINI RİCA EDİYORUZ"

Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları olarak belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı olan orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını rica ediyoruz."

Kaynak: AA