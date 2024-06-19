Yurt dışı çıkış harcına gelecek zamma tepki: Anayasaya aykırı!

İktidarın Meclis’e getirmeyi planladığı vergi düzenlemesinde yurt dışı çıkış harcının 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması öngörülüyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Yiğit Acar, “Ekonomiyi kötü yapanların, ekonomiyi toparlamak için vatandaşın sırtına yük bindirmesi anayasaya aykırı bir uygulamadır” dedi.

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Yurt dışı çıkış harcına gelecek zamma tepki: Anayasaya aykırı!

Avukat Yiğit Acar, temel konunun “vergide adalet” olduğunu vurguladı. Anayasanın 23. maddesinin, yurttaşların herhangi bir engele tabii olmaksızın özgürce seyahat edebilmelerini düzenlediğini belirten Acar, “Bu öneri, seyahat hakkını kısıtlayacak gerekçesiz, orantısız ve ölçüsüz her müdahale temelinde anayasanın 23. maddesinde korunan hakka doğrudan, açık ve belirli bir şekilde devlet müdahalesini içermektedir” dedi.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; evrensel standartlarda bu tür vergilerin, yurttaşın gelirinin çok düşük bir kısmını oluşturduğunu kaydeden Acar, “Bu ücret, asgari ücretin neredeyse yüzde 8’i. Bilet kadar harç mı olur? Bu gelir adaletsizliğiyle birlikte vergide adaletsizliğin, anayasanın 13. maddede vurgulanan temel hak ve özgürlüklere zorunlu müdahale kuralının temelde ihlali olur” ifadelerini kullandı. Acar, böyle bir ücretlendirme için devletin temel bir anayasal gayesinin olmadığını belirterek “Ekonomiyi kötü yapanların, ekonomiyi toparlamak için vatandaşın sırtına yük bindirmesi anayasaya aykırı bir uygulamadır” dedi.

Düzenlemenin Meclis’te onaylanması halinde Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), kanun iptali için başvurulması gerektiğini kaydeden Acar, “Temeli ölçülülük, belirlilik ve orantılılık ilkelerine aykırı olması, anayasa 13 ile 23’ü orantısız şekilde kısıtlaması ve seyahat özgürlüğü hakkını evrensel açılardan da ihlal etmesi nedenleriyle AYM’nin bu değişikliği iptal etmesi gereklidir” dedi.

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