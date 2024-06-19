Tehdit edildiğini söyleyen Ayşe Ateş bakanlara seslendi: Yeter artık, geleni görmüyor musunuz?

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisini hedef göstererek tehditlerde bulunan Burak Bekiroğlu hakkında neden işlem yapılmadığını sordu. Ateş, "Yeter artık... Geleni görmüyor musunuz? Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık!" dedi.

Ali Yerlikaya ile Yılmaz Tunç'a seslenen Ateş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yeter artık, yeter! Önceki günlerde, eşim Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar, diyerek Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulunmuştum. Bu çağrımın ardından devletimiz bana iki yakın silahlı koruma verdi. Beni ve kızlarımı kabul ettiği sırada Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, her ne kadar koruma polisi verilmiş olsa da bu şahısların devletin polisine namlu doğrultmayacaklarından emin olmadığımı, korktuğumu ifade ettim.

Sayın Bakanlarım dikkatinize sunuyorum: Burak Bekiroğlu isimli şahıs, kamuoyuna, Ankara’nın göbeğinde güpegündüz işlenen bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Beni hedef göstererek tehdit içerikli açıklamalarda bulunuyor. Benim ve eşim Sinan Ateş'in FETÖ’cü olduğu iftirasını atıyor. Eşim Sinan Ateş’in daha önce cinayete azmettirdiği iftirasına ilişkin imalarda bulunuyor. Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor?

Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da ifade ettiğim gibi; biz bu devlete hizmet etmiş iki namuslu, şerefli, vatansever devlet memuruyuz. Bizim alnımız ak, yüzümü pak. Devletimize sadakatimiz sonsuz ve sorgusuz. Gerekli görülüyorsa hem katledilen eşim Sinan Ateş hakkında hem de benim hakkımda güvenlik soruşturması yapılsın. Gerçekler ortaya çıksın.

"GELENİ GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Sayın Bakanlarım tekrar tekrar dikkatinize sunuyorum: İki buçuk yıl evvel bu süreci, katledilen eşim Sinan Ateş için de başlattılar: FETÖ’cü iftiralarıyla itibarsızlaştırma, sosyal medyadan açık tehdit ve ardından sokak ortasında, güpegündüz suikast! Sayın Bakanlarım, Geleni görmüyor musunuz? Bunlar ne güvenlik güçlerinden ne de adaletten korkuyor. Yazdıklarını ihbar kabul edin. Çağırın, dinleyin, iddialarının ispatını isteyin.

Eğer elinde benimle, Sinan’la, bu suikastla alakalı ortaya attığı iddialara ilişkin en ufak bir kanıt varsa ortaya koysun. Yoksa da hukuken gereği neyse o yapılsın. İmalı paylaşımlardan, hakaretlerden, iftiralardan yorulduk, tükendik! Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık! Artık bunlara “Dur!” deyin. Size yalvarıyorum: Bu ülkede ikinci bir “Kırmızı Pazartesi” yaşanmasına izin vermeyin. Çocuklarımı yetim bırakmayın."