Kaymakamlık açıkladı: Bu plajlarda denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın (19 Haziran 2024, Çarşamba) bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Kaymakamlık açıkladı: Bu plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmesi uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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