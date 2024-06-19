Başakşehir'de baba dehşeti: Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bir baba eşiyle tartıştıktan sonra iki çocuğunu rehin alarak camdan sarkıttı.

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Başakşehir'de baba dehşeti: Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı

Başakşehir'in Ziyagökalp Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayda, bir baba eşiyle tartıştıktan sonra iki çocuğunu rehin aldı. Acımasız baba çocuklarını camdan sarkıttı.

Edinilen bilgilere göre, Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi’nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, iki çocuğunu evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı.

O sırada baba çocuklarını camdan sarkıttı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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