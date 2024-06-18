Kurşun yağdırdılar! Taksim'de mekan sahipleri arasında silahlı kavga

Beyoğlu Taksim Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde önceki hafta Pazartesi günü saat 01.15 sıralarında, aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında gece saatlerinde kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan, aynı anda silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Karşı mekanın çalışanları koşarak kaçarken, 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırı esnasında sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA