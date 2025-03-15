Çalıları Yakmak İsterken Hurda Tesisini Ateşe Verdi

Olay, Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Dal’a ait hurda toplama tesisinin yakınında çalı ve budanmış ağaç dalları ateşe verildi. Kontrolden çıkan alevler kısa sürede Dal’ın iş yerine sıçrayarak büyük bir yangına yol açtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olay sırasında yükselen yoğun siyah dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü. Yangın nedeniyle tesis ciddi maddi zarar gördü.

İş yeri sahibi Yunus Dal ve kardeşi Cemil Dal, komşularının kuru otları yakarken yangının tesise sıçradığını belirtti. Çalıları yakan Nuri Gümüşsoy ise narenciye dallarını ve yapraklarını yakmak istediğini, ancak alevlerin kontrol dışına çıkmasıyla yangının büyüdüğünü ve kasıtlı bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA