Adıyaman’da Otomobil Takla Attı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da Otomobil Takla Attı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 EYF 045 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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