Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'da şüphelenildiği için durdurulan bir araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da Bucak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaparak 2 bin kullanımlık kannabinoid emzirilmiş kağıt parçası ve 20,17 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanımına yarayan bir aparat buldu.

Araçtaki Y.Ş ve H.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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