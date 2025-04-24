Oyuncu Yavuz Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı

65 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden oyuncu ve şair Yavuz Çetin, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Oyuncu Yavuz Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki sanatçı, Türk edebiyatı ve sinema dünyasında kendine has tarzıyla tanınıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz Çetin’in cenazesi, Sultan II. Bayezid Camii’nde düzenlenen cenaze törenin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran öğrencilerinden İmam-Hatip Nihat Arpaguş, sevilen hocasını Yahya Kemal Beyatlı’nın ‘Sessiz gemi’ şiirini okuyarak uğurladı.

Oyuncu Yavuz Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Çetin’in kültür ve sanata önemli katkılarının olduğunu anlatan Oğuzhan Zobu da "Yavuz Hoca sinemada özellikle de tiyatroda önemli bir isimdi. Öğretmenliğinin dışında da tiyatro çalışmalarıyla çok sayıda gencin yetişmesine katkı sağlamıştı" diye konuştu.

Yavuz Çetin, memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra oyunculuğa yönelmişti. Çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alarak ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Çetin, aynı zamanda kaleme aldığı şiirlerle de edebiyat dünyasında adından söz ettirmişti.

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Kaynak: İHA

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Amasya
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