Boğulduğu Sandılar! Gerçek Bambaşka Çıktı

Zonguldak'ta vatandaşlar denizde boğulduğunu düşündükleri kişi için yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bambaşka bir gerçekle karşılaştı. Ekipler gerçeğin boğulma olmadığını öğrenince olay yerinden ayrıldı.

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Boğulduğu Sandılar! Gerçek Bambaşka Çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde ilginç bir olay yaşandı. Denizde yüzen bir vatandaşın boğulduğunu düşünen çevredekiler, panik halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Boğulduğu Sandılar! Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

Filyos plajına hızla ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçirdiği düşünülen kişinin yanına giderek durumunu kontrol etti. Ancak ekipleri gören ve ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş, şaşırarak kendisinin yalnızca yüzdüğünü belirtti ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti.

Boğulduğu Sandılar! Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 2

Kısa süreli bir telaşa neden olan olayın yanlış anlaşılma olduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes alarak olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından, vatandaşların plajda dikkatli olmaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden bildirmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Kısa süreli bir paniğe neden olan durum, çevrede bulunanlar tarafından da espri konusu oldu.

Kaynak: İHA

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