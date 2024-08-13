Şiddetin Ardı Arkası Kesilmiyor! Muğla'da Bir Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'nde kanlar içinde bulunan sokak köpeğinin, tabancayla vurulduğu ortaya çıktı.

Şiddetin Ardı Arkası Kesilmiyor! Muğla'da Bir Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu

11 Ağustos Pazar günü Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik mahallesinde, bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu. Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi.

Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şiddetin Ardı Arkası Kesilmiyor! Muğla'da Bir Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu - Resim : 1

Kaynak: DHA

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