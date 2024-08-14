İzmir Açıklarında 5'i Çocuk 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz gömen ihbarının gelmesiyle Sahil Güvenlik Ekipleri harekete geçti. Lastik botta 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Açıklarında 5'i Çocuk 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

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