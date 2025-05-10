Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine operasyon düzenlendi.

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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 870 gram kokain maddesi, 2 kilo 200 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirleri ile mücadelenin il genelinde azim ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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