Şuhut’ta 100 Fidan Toprakla Buluştu: Öğrencilerden Örnek Çevre Hareketi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Atatürk Ortaokulu’nun öğretmen, veli ve öğrencileri, çevreye duyarlılık oluşturmak ve ağaç dikimini teşvik etmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. 10 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte, 100 çam fidanı toprakla buluştu.

Öğretmen ve velilerin temin ettiği fidanlar, öğrencilerin kazma ve küreklerle açtığı çukurlara dikildi. Yeşili ve ağaçları çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler, bu çalışmanın çevre bilinci oluşturması ve herkese örnek olması temennisinde bulundu. Etkinlik, mahalle sakinleri ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Atatürk Ortaokulu yönetimi, bu tür çevre dostu projelerin devam edeceğini belirterek, öğrencilerin doğa sevgisiyle büyümesinin önemine vurgu yaptı. Şuhut’taki bu etkinlik, bölgede çevre farkındalığını artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA