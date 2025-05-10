Alanya’da Üstü Açık Arabayla Trafiği Tehlikeye Attılar

Olay, Alanya’nın en yoğun noktalarından biri olan Ahmet Tokuş Caddesi’nde meydana geldi. Üstü açık cipte seyahat eden yabancı bir turist, hiçbir güvenlik önlemi almadan araç üzerinde ayağa kalkarak dengesini zorlayacak şekilde akrobatik hareketler yaptı. Etraftakilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen turistin, tehlikeli anları eğlenceye dönüştürdüğü görüldü.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, olaya tanık olan bir kişi, "Avrupa’dan gelmişler ama yaptıkları işe bak" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Kaynak: İHA