Aydın’da Onlarca Kilo İncir Çalan Hırsızlara Suçüstü

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Hıdırbeyli Mahallesinde tarımsal ürün hırsızlığını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, devriye görevi esnasında bir şahsa ait incir bahçesinde şüpheli 4 şahsın olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde Ş.B., A.B., S.P. ve F.Ç. isimli şüphelilerin incir (iğlek) hırsızlığı yaptıkları belirlenirken, şüphelilerin 35 kilo iğlek çaldıkları belirlendi. Gözaltın alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor.

Kaynak: İHA