Muğla'nın Bodrum İlçesinde Korkutan Deprem

Muğla'da Bodrum ilçesinde saat 9.30'da bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli, yaşanan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

AFAD, depremin derinliğini 6.97 kilometre olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi ise derinliği 7.5 kilometre olarak geçti.

Kaynak: Haber Merkezi