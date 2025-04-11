Muğla'nın Bodrum İlçesinde Korkutan Deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'da Bodrum ilçesinde saat 9.30'da bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli, yaşanan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
AFAD, depremin derinliğini 6.97 kilometre olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi ise derinliği 7.5 kilometre olarak geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-04-11
Saat:09:30:48 TSİ
Enlem:37.03611 N
Boylam:27.68139 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/Kj9GuUnpTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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